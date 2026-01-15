Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал Такеру Карлсону о пользе антироссийских санкций - РИА Новости, 15.01.2026
06:54 15.01.2026 (обновлено: 07:17 15.01.2026)
Политолог рассказал Такеру Карлсону о пользе антироссийских санкций
Политолог рассказал Такеру Карлсону о пользе антироссийских санкций - РИА Новости, 15.01.2026
Политолог рассказал Такеру Карлсону о пользе антироссийских санкций
Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей... РИА Новости, 15.01.2026
2026
сергей караганов, такер карлсон, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Сергей Караганов, Такер Карлсон, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Политолог рассказал Такеру Карлсону о пользе антироссийских санкций

Политолог Караганов: антироссийские санкции стали благословением

© РИА Новости / Александр ПаниотовСергей Караганов, российский политолог, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Сергей Караганов, российский политолог, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Александр Паниотов
Сергей Караганов, российский политолог, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции.
"В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением", - сказал Караганов в интервью Карлсону.
Политолог добавил, что сам не хотел бы полного снятия санкций, а только частичного.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России
13 января, 16:51
 
Сергей КарагановТакер КарлсонВысшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
 
 
