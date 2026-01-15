Рейтинг@Mail.ru
В Самаре двое рабочих погибли при остеклении дома - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/samara-2068052259.html
В Самаре двое рабочих погибли при остеклении дома
В Самаре двое рабочих погибли при остеклении дома - РИА Новости, 15.01.2026
В Самаре двое рабочих погибли при остеклении дома
Двое рабочих погибли, еще один пострадал из-за обрыва троса строительной люльки при остеклении дома в Самаре, сообщила прокуратура Самарской области в своем... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:54:00+03:00
2026-01-15T13:54:00+03:00
происшествия
самара
самарская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068051673_0:76:960:616_1920x0_80_0_0_994b9703489c45de0f9bf3460db9b2cc.jpg
https://ria.ru/20260114/sk-2067916179.html
самара
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068051673_19:0:942:692_1920x0_80_0_0_f5fc69edf5bbc75c9b7188b2d6fa8581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, самарская область, россия
Происшествия, Самара, Самарская область, Россия
В Самаре двое рабочих погибли при остеклении дома

В Самаре двое рабочих погибли, один пострадал при остеклении дома

© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramДвое рабочих погибли из-за обрыва троса строительной люльки при остеклении дома в Самаре
Двое рабочих погибли из-за обрыва троса строительной люльки при остеклении дома в Самаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Прокуратура Самарской области/Telegram
Двое рабочих погибли из-за обрыва троса строительной люльки при остеклении дома в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Двое рабочих погибли, еще один пострадал из-за обрыва троса строительной люльки при остеклении дома в Самаре, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
"Сегодня на территории строящего объекта по адресу: город Самара, улица Буянова/Вилоновская, 89/95, в ходе выполнения строительно-монтажных работ по остеклению двадцатого этажа произошел обрыв троса фасадно-подъемной люльки с находящимися в ней тремя рабочими. В результате двое рабочих скончались на месте от полученных травм, еще одному оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Также прокуратура проверяет соблюдение требований трудового законодательства, строительных нормативов и правил.
Работа СК РФ на месте происшествия, где двое рабочих погибли в цехе промпредприятия в Череповце - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Череповце двое рабочих погибли в цехе предприятия
Вчера, 20:28
 
ПроисшествияСамараСамарская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала