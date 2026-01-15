В Самаре двое рабочих погибли при остеклении дома

САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Двое рабочих погибли, еще один пострадал из-за обрыва троса строительной люльки при остеклении дома в Самаре, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
"Сегодня на территории строящего объекта по адресу: город Самара, улица Буянова/Вилоновская, 89/95, в ходе выполнения строительно-монтажных работ по остеклению двадцатого этажа произошел обрыв троса фасадно-подъемной люльки с находящимися в ней тремя рабочими. В результате двое рабочих скончались на месте от полученных травм, еще одному оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Также прокуратура проверяет соблюдение требований трудового законодательства, строительных нормативов и правил.