В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 15.01.2026
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и еще трое ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:10:00+03:00
2026-01-15T11:10:00+03:00
2026-01-15T11:25:00+03:00
Сальдо: из-за атаки ВСУ в Херсонской области погиб 1 житель и 3 пострадали