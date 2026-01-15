Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
11:10 15.01.2026 (обновлено: 11:25 15.01.2026)
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и еще трое ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.01.2026
херсонская область
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramАтака ВСУ в Херсонской области
Атака ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Атака ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб и еще трое ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки в результате ударов киевских боевиков погиб один мирный житель, трое пострадали", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, в Новой Маячке вследствие атаки БПЛА по грузовому автомобилю погиб один человек, его личность устанавливается. Ранения получили мирные жители в Каховке, Бехтерах и Великих Копанях.
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
10:54
 
