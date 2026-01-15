https://ria.ru/20260115/saldo-2067969577.html
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы - РИА Новости, 15.01.2026
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы
Курортный поселок Хорлы на юге Херсонской области после теракта ВСУ возвращается к обычному ритму, работают службы, открыты магазины, идет помощь пострадавшим... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:06:00+03:00
2026-01-15T08:06:00+03:00
2026-01-15T08:06:00+03:00
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027041_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_a0c41e6726935d641f13a372712a32b0.jpg
https://ria.ru/20260115/saldo-2067960328.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027041_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c01cb69826192212edc15e57b2ec5b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы
Сальдо: поселок Хорлы в Херсонской области возвращается к обычному ритму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Курортный поселок Хорлы на юге Херсонской области после теракта ВСУ возвращается к обычному ритму, работают службы, открыты магазины, идет помощь пострадавшим семьям, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо 1 января сообщил, что ВСУ
нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря
в Хорлах. По данным СК РФ
, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.
"Обстановка в Хорлах спокойная, насколько это возможно в условиях прифронтовой территории. Поселок живет, люди возвращаются к обычному ритму, работают службы, открыты магазины, идет помощь пострадавшим семьям. Но, конечно, полностью оправиться от такой трагедии невозможно - слишком свежа боль, слишком многие потеряли близких", - сказал Сальдо
.
При этом, по его словам, что касается судьбы разрушенных в результате удара ВСУ объектов, то решения будут приниматься аккуратно и с учетом мнения жителей.
"Сейчас главное - помощь людям и память о погибших. Когда придет время, на этом месте появится объект, который будет нужен самому поселку, а не просто "закроет пустоту", - сказал Сальдо.