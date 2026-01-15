Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы - РИА Новости, 15.01.2026
08:06 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/saldo-2067969577.html
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы - РИА Новости, 15.01.2026
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы
Курортный поселок Хорлы на юге Херсонской области после теракта ВСУ возвращается к обычному ритму, работают службы, открыты магазины, идет помощь пострадавшим... РИА Новости, 15.01.2026
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы

Сальдо: поселок Хорлы в Херсонской области возвращается к обычному ритму

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Курортный поселок Хорлы на юге Херсонской области после теракта ВСУ возвращается к обычному ритму, работают службы, открыты магазины, идет помощь пострадавшим семьям, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо 1 января сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.
"Обстановка в Хорлах спокойная, насколько это возможно в условиях прифронтовой территории. Поселок живет, люди возвращаются к обычному ритму, работают службы, открыты магазины, идет помощь пострадавшим семьям. Но, конечно, полностью оправиться от такой трагедии невозможно - слишком свежа боль, слишком многие потеряли близких", - сказал Сальдо.
При этом, по его словам, что касается судьбы разрушенных в результате удара ВСУ объектов, то решения будут приниматься аккуратно и с учетом мнения жителей.
"Сейчас главное - помощь людям и память о погибших. Когда придет время, на этом месте появится объект, который будет нужен самому поселку, а не просто "закроет пустоту", - сказал Сальдо.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сальдо рассказал, что его потрясло после теракта ВСУ в Хорлах
Херсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
