Сальдо рассказал о ситуации в поселке Хорлы

При этом, по его словам, что касается судьбы разрушенных в результате удара ВСУ объектов, то решения будут приниматься аккуратно и с учетом мнения жителей.

"Сейчас главное - помощь людям и память о погибших. Когда придет время, на этом месте появится объект, который будет нужен самому поселку, а не просто "закроет пустоту", - сказал Сальдо.