15.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 15.01.2026
Сальдо рассказал, что его потрясло после теракта ВСУ в Хорлах
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что больше всего в теракте ВСУ в курортном поселке Хорлы его потрясли истории, связанные с детьми.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Сальдо: больше всего в теракте ВСУ в Хорлах потрясли истории, связанные с детьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что больше всего в теракте ВСУ в курортном поселке Хорлы его потрясли истории, связанные с детьми.
"Больше всего потрясли истории, связанные с детьми. Когда мать рассказывает, как во время удара видела своего маленького сына, которого буквально подняла и отбросила ударная волна, — это невозможно слушать спокойно. Этот мальчик сейчас проходит лечение в Москве, врачи делают всё возможное", - сказал Сальдо.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Удар по гостинице в Хорлах готовился заранее, заявил Сальдо
02:21
По его словам, такие истории особенно остро показывают, что удары наносятся не по объектам, а по людям.
Первого января Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо
5 января, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМоскваЧерное мореВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала