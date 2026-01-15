Сальдо рассказал, что его потрясло после теракта ВСУ в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что больше всего в теракте ВСУ в курортном поселке Хорлы его потрясли истории, связанные с детьми.

По его словам, такие истории особенно остро показывают, что удары наносятся не по объектам, а по людям.