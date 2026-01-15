Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены

БЕЛГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Двадцатипятилетний житель Сахалинской области получил 14 лет колонии строгого режима за попытку государственной измены и вступления в "Легион "Свобода России"* (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщила прокуратура Белгородской области.
Как ранее информировали в надзорном ведомстве, мужчина установил контакт с представителем вооруженных сил Украины. Он согласился прибыть на территорию Украины для участия в боевых действиях против российской армии в составе объединения "Легион "Свобода России"*. Для этого мужчина приехал в приграничный район Белгородской области, но перейти границу ему не удалось. Правоохранительные органы задержали его прямо на пункте пропуска в Краснояружском районе, уточнили в прокуратуре.
"Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Сахалинской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации)… Суд назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области подчеркнули, что при пересечении госграницы фигурант был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Приговор не вступил в законную силу.
* организация признана террористической и запрещена в РФ