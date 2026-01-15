Рейтинг@Mail.ru
Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены
11:45 15.01.2026 (обновлено: 14:04 15.01.2026)
Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены
Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены - РИА Новости, 15.01.2026
Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены
Двадцатипятилетний житель Сахалинской области получил 14 лет колонии строгого режима за попытку государственной измены и вступления в "Легион "Свобода России"*... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
россия
белгородская область
сахалинская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
белгородская область
сахалинская область
происшествия, россия, белгородская область, сахалинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Сахалинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены

На Сахалине суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за попытку госизмены

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды
БЕЛГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Двадцатипятилетний житель Сахалинской области получил 14 лет колонии строгого режима за попытку государственной измены и вступления в "Легион "Свобода России"* (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщила прокуратура Белгородской области.
Как ранее информировали в надзорном ведомстве, мужчина установил контакт с представителем вооруженных сил Украины. Он согласился прибыть на территорию Украины для участия в боевых действиях против российской армии в составе объединения "Легион "Свобода России"*. Для этого мужчина приехал в приграничный район Белгородской области, но перейти границу ему не удалось. Правоохранительные органы задержали его прямо на пункте пропуска в Краснояружском районе, уточнили в прокуратуре.
"Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Сахалинской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации)… Суд назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области подчеркнули, что при пересечении госграницы фигурант был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Приговор не вступил в законную силу.
* организация признана террористической и запрещена в РФ
ПроисшествияРоссияБелгородская областьСахалинская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
