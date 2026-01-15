Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в захвате "Норд-Оста" Дудаев до сих пор находится в розыске - РИА Новости, 15.01.2026
06:27 15.01.2026
Обвиняемый в захвате "Норд-Оста" Дудаев до сих пор находится в розыске
Обвиняемый в теракте в Театральном центре на Дубровке ("Норд-Ост") Герихан Дудаев по-прежнему находится в международном розыске по запросу России, следует из... РИА Новости, 15.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, дубровка, москва, мовсар бараев, происшествия
Россия, Дубровка, Москва, Мовсар Бараев, Происшествия
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Обвиняемый в теракте в Театральном центре на Дубровке ("Норд-Ост") Герихан Дудаев по-прежнему находится в международном розыске по запросу России, следует из официальных данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В розыскной базе он проходит по обвинению в терроризме, свидетельствуют открытые данные по делу, которые изучил корреспондент РИА Новости.
Согласно имеющейся информации, Герихан Дудаев родился 12 января 1972 года в Урюс-Мартане (Чечня), является гражданином России. Указывается, что он разыскивается по линии правоохранительных органов РФ.
По данным следствия, Дудаев является одним из соучастников теракта, совершённого в октябре 2002 года в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост". Он распределял доставленные в Москву оружие и взрывные устройства по заранее снятым террористами квартирам и домам.
Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
РоссияДубровкаМоскваМовсар БараевПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
