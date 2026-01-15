Обвиняемый в захвате "Норд-Оста" Дудаев до сих пор находится в розыске

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Обвиняемый в теракте в Театральном центре на Дубровке ("Норд-Ост") Герихан Дудаев по-прежнему находится в международном розыске по запросу России, следует из официальных данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.