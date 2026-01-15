Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли младенцы

НОВОСИБИРСК, 15 янв - РИА Новости. Группа специалистов Росздравнадзора проверяет роддом №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, эксперты изучают документы, рассматриваются несколько версий случившегося, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
"Эксперты изучают документы, общаются с персоналом. Рассматриваются несколько версий. Выводы делать рано, ждем окончательных результатов", - написал губернатор в Telegram-канале.
Середюк также сообщил о своей встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой, которая возглавляет группу специалистов, проверяющих роддом городской больницы №1.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
13 января, 14:27