Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли младенцы

"Эксперты изучают документы, общаются с персоналом. Рассматриваются несколько версий. Выводы делать рано, ждем окончательных результатов", - написал губернатор в Telegram-канале.

В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.