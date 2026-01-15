Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор проверит данные о продаже опасных глазных капель - РИА Новости, 15.01.2026
11:16 15.01.2026
Росздравнадзор проверит данные о продаже опасных глазных капель
Росздравнадзор изучает обращение ассоциации "Антиконтрафакт", которая сообщала по результатам исследования о свободной продаже в интернете потенциально опасных... РИА Новости, 15.01.2026
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Росздравнадзор проверит данные о продаже опасных глазных капель

© Depositphotos.com / dragonstockДевушка закапывает глаза.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Росздравнадзор изучает обращение ассоциации "Антиконтрафакт", которая сообщала по результатам исследования о свободной продаже в интернете потенциально опасных капель для глаз, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на письма ассоциации "Антиконтрафакт", направленные в Росздравнадзор, сообщала, что в свободной продаже в интернете обнаружены потенциально опасные капли для глаз. Организация провела исследование рынка препаратов, его результаты выявили, что у 43 наименований отсутствуют данные о госрегистрации, а у 21 действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено. Общественники попросили Росздравнадзор принять меры по проверке продавцов.
"Росздравнадзор изучает обращение общественников. Каждый факт проверяется, благодаря тесному взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках оперативно блокируется", - рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что Росздравнадзор с 2020 года ведет мониторинг сети интернет на предмет наличия предложений незаконной реализации недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарственных средств. За это время сотрудниками службы было проанализировано 176 474 интернет-ресурса.
"В результате, по информации Росздравнадзора, Роскомнадзором было принято решение о блокировке 117 075 сайтов, предлагающих к реализации дистанционным способом лекарства сомнительного качества и происхождения", - добавили в Росздравнадзоре.
Работа государственной аптеки - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
13 января, 10:18
 
