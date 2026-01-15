Росздравнадзор проверит данные о продаже опасных глазных капель

"Росздравнадзор изучает обращение общественников. Каждый факт проверяется, благодаря тесному взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках оперативно блокируется", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что Росздравнадзор с 2020 года ведет мониторинг сети интернет на предмет наличия предложений незаконной реализации недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарственных средств. За это время сотрудниками службы было проанализировано 176 474 интернет-ресурса.