Глава РФПИ прокомментировал заявления Мерца о России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отметив, что мир нуждается в деэскалации.
Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что курс властей ФРГ привел к русофобии, разрушению экономического и дипломатического взаимодействия с Москвой и разработке планов нанесения "стратегического поражения" РФ.
По словам посла, дипломатические отношения между Россией и Германией не прерывались, но контакты сведены к минимуму. Глава дипмиссии добавил, что отдельные политики ФРГ прямо призывают германское общество готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, продвигают программы, связанные с милитаризацией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Положить конец". В США осадили Мерца после заявления о России
12 января, 21:30