Глава РФПИ прокомментировал заявления Мерца о России - РИА Новости, 15.01.2026
19:27 15.01.2026
Глава РФПИ прокомментировал заявления Мерца о России
Глава РФПИ прокомментировал заявления Мерца о России
в мире
россия
германия
москва
кирилл дмитриев
фридрих мерц
сергей нечаев (дипломат)
российский фонд прямых инвестиций
в мире, россия, германия, москва, кирилл дмитриев, фридрих мерц, сергей нечаев (дипломат), российский фонд прямых инвестиций, нато
В мире, Россия, Германия, Москва, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Сергей Нечаев (дипломат), Российский фонд прямых инвестиций, НАТО
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отметив, что мир нуждается в деэскалации.
"Прогресс. Мир нуждается в деэскалации", - написал Дмитриев в соцсети X на публикацию с заявлениями Мерца.
В четверг канцлер ФРГ назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление отношений. Он также выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией.
Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что курс властей ФРГ привел к русофобии, разрушению экономического и дипломатического взаимодействия с Москвой и разработке планов нанесения "стратегического поражения" РФ.
По словам посла, дипломатические отношения между Россией и Германией не прерывались, но контакты сведены к минимуму. Глава дипмиссии добавил, что отдельные политики ФРГ прямо призывают германское общество готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, продвигают программы, связанные с милитаризацией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
