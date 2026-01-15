Рейтинг@Mail.ru
Генсек ШОС высоко оценил российский вклад в развитие организации - РИА Новости, 15.01.2026
13:33 15.01.2026
Генсек ШОС высоко оценил российский вклад в развитие организации
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг провел встречу с послом РФ в Китае Игорем Моргуловым, высоко оценив вклад российской
Генсек ШОС высоко оценил российский вклад в развитие организации

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг провел встречу с послом РФ в Китае Игорем Моргуловым, высоко оценив вклад российской стороны в дело развития организации, говорится в заявлении секретариата ШОС.
"Пятнадцатого января в секретарите Шанхайской организации сотрудничества в Пекине генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в КНР Игорем Моргуловым и новым постоянным представителем РФ при секретариате ШОС, советником-посланником российского посольства Ленаром Салимуллиным", - говорится в заявлении в Telegram-канале секретариата ШОС.
В ходе беседы обсуждались вопросы деятельности ШОС, реализации решений Тяньцзиньского саммита и приоритетные направления работы организации в рамках председательства Республики Кыргызстан в 2025-2026 годах.
"Генеральный секретарь приветствовал российского постпреда и пожелал ему успехов на новом ответственном посту, высоко оценив вклад российской стороны в дело развития ШОС", - подчеркивается в публикации.
