Генсек ШОС высоко оценил российский вклад в развитие организации

ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг провел встречу с послом РФ в Китае Игорем Моргуловым, высоко оценив вклад российской стороны в дело развития организации, говорится в заявлении секретариата ШОС.
"Пятнадцатого января в секретарите Шанхайской организации сотрудничества в Пекине генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в КНР Игорем Моргуловым и новым постоянным представителем РФ при секретариате ШОС, советником-посланником российского посольства Ленаром Салимуллиным", - говорится в заявлении в Telegram-канале секретариата ШОС.
В ходе беседы обсуждались вопросы деятельности ШОС, реализации решений Тяньцзиньского саммита и приоритетные направления работы организации в рамках председательства Республики Кыргызстан в 2025-2026 годах.
"Генеральный секретарь приветствовал российского постпреда и пожелал ему успехов на новом ответственном посту, высоко оценив вклад российской стороны в дело развития ШОС", - подчеркивается в публикации.
