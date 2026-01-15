Генсек ШОС высоко оценил российский вклад в развитие организации

В ходе беседы обсуждались вопросы деятельности ШОС, реализации решений Тяньцзиньского саммита и приоритетные направления работы организации в рамках председательства Республики Кыргызстан в 2025-2026 годах.

"Генеральный секретарь приветствовал российского постпреда и пожелал ему успехов на новом ответственном посту, высоко оценив вклад российской стороны в дело развития ШОС", - подчеркивается в публикации.