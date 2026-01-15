Россия и Китай планируют запустить авиамаршруты из Владивостока в Далянь

ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости, Анна Раткогло. РФ и КНР на фоне увеличения взаимного турпотока планируют запустить авиамаршруты из Южно-Сахалинска и Владивостока в город Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в городе Шэньян Наталья Прыжкова.