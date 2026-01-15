Россия и Китай планируют запустить авиамаршруты из Владивостока в Далянь

ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости, Анна Раткогло. РФ и КНР на фоне увеличения взаимного турпотока планируют запустить авиамаршруты из Южно-Сахалинска и Владивостока в город Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в городе Шэньян Наталья Прыжкова.
"В сфере гражданских авиаперевозок наблюдается высокая динамика. Применительно к провинциям консульского округа (северо-восточные китайские провинции Ляонин и Цзилинь - ред.) прогнозируется запуск авиамаршрутов из Южно-Сахалинска в Далянь, из Владивостока в Далянь", - рассказала агентству Прыжкова.
МИД Китая 2 сентября 2025 года объявил, что КНР с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Первого декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в Россию на срок до 30 дней без виз.
