МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Алеппо

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Россия с обеспокоенностью восприняла эскалацию в сирийской провинции Алеппо, живущим там людям должна быть обеспечена безопасность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, с обеспокоенностью восприняли события в Алеппо. В условиях произошедшей вооруженной эскалации приоритетное значение имеет обеспечение безопасности гражданских лиц, их защита и, безусловно, нападения на них недопустимы", - сказала она на брифинге для СМИ.
"При этом мы исходим из принципиальной важности строгого соблюдения суверенитета, территориальной целостности Сирии", - указала также дипломат.
Во вторник министерство обороны Сирии объявило восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной под предлогом концентрации сил СДС на западном берегу реки Евфрат. Командование СДС в свою очередь опровергло заявления о концентрации своих сил на востоке провинции Алеппо в районе Масканы и Дейр-Хафер, обвинив Дамаск в намерении спровоцировать вооруженную эскалацию в данной части страны.