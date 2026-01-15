Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Алеппо - РИА Новости, 15.01.2026
18:20 15.01.2026
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Алеппо
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Алеппо - РИА Новости, 15.01.2026
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Алеппо
Россия с обеспокоенностью восприняла эскалацию в сирийской провинции Алеппо, живущим там людям должна быть обеспечена безопасность, заявила официальный... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
алеппо
россия
сирия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алеппо
россия
сирия
в мире, алеппо, россия, сирия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Алеппо, Россия, Сирия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Алеппо

Захарова: Россия обеспокоена эскалацией в сирийской провинции Алеппо

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Россия с обеспокоенностью восприняла эскалацию в сирийской провинции Алеппо, живущим там людям должна быть обеспечена безопасность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, с обеспокоенностью восприняли события в Алеппо. В условиях произошедшей вооруженной эскалации приоритетное значение имеет обеспечение безопасности гражданских лиц, их защита и, безусловно, нападения на них недопустимы", - сказала она на брифинге для СМИ.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Сирии объявили восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной
13 января, 13:52
Россия убеждена, что путь к устойчивой стабилизации в Сирии лежит через широкий диалог для укрепления национального согласия с учетом интересов всех групп населения, подчеркнула Захарова.
"При этом мы исходим из принципиальной важности строгого соблюдения суверенитета, территориальной целостности Сирии", - указала также дипломат.
Во вторник министерство обороны Сирии объявило восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной под предлогом концентрации сил СДС на западном берегу реки Евфрат. Командование СДС в свою очередь опровергло заявления о концентрации своих сил на востоке провинции Алеппо в районе Масканы и Дейр-Хафер, обвинив Дамаск в намерении спровоцировать вооруженную эскалацию в данной части страны.
Солдаты сирийской армии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Курды заявили об угрозе атак ИГ* на тюрьмы на северо-востоке Сирии
Вчера, 15:17
 
