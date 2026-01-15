Россия заинтересована в результативной работе новых иностранных послов

"Естественно, заинтересованы в том, чтобы деятельность каждого из присутствующих здесь послов была максимально результативной. Вы можете быть уверены, уважаемые дамы и господа, что все предлагаемые вами полезные начинания получат поддержку со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, предпринимателей и гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и всего самого доброго в вашей работе", - сказал глава государства в ходе церемонии.