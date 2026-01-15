https://ria.ru/20260115/rossija-2068137236.html
Россия заинтересована в результативной работе новых иностранных послов
Россия заинтересована в результативной деятельности новых иностранных послов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
в мире
россия
владимир путин
россия
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия заинтересована в результативной деятельности новых послов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в результативной деятельности новых иностранных послов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Естественно, заинтересованы в том, чтобы деятельность каждого из присутствующих здесь послов была максимально результативной. Вы можете быть уверены, уважаемые дамы и господа, что все предлагаемые вами полезные начинания получат поддержку со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, предпринимателей и гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и всего самого доброго в вашей работе", - сказал глава государства в ходе церемонии.