В России ужесточат ответственность за нарушения при продаже сим-карт

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ответственность российских операторов связи за нарушения при продажах сим-карт ужесточат в России, соответствующие поправки в законодательство внесут в Госдуму в ближайшее время, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"На заседании правительства подчеркнули важность борьбы с кибермошенниками. Так, был одобрен ряд поправок в законодательство. Они предусматривают усиление ответственности операторов связи за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. В ближайшее время эти поправки будут направлены на рассмотрение депутатов", - заверили там.

Григоренко поделился, что правительство продолжает формировать комплексную систему противодействия телефонному и кибермошенничеству. На рассмотрение Госдумы уже внесен второй пакет антимошеннических инициатив, включающий около 20 мер, напомнил он. Его словам приводятся аппаратом.

Сейчас правительство формирует оперативный штаб для организации совместной работы по противодействию интернет-мошенничеству. Ключевая идея его создания - объединить усилия государства, финансового сектора и цифровых платформ для более эффективной защиты граждан от мошенников. В состав штаба войдут представители ключевых федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ.