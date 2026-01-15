https://ria.ru/20260115/rossija-2068089335.html
В России ужесточат ответственность за нарушения при продаже сим-карт
2026-01-15T15:41:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
госдума рф
россия
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ответственность российских операторов связи за нарушения при продажах сим-карт ужесточат в России, соответствующие поправки в законодательство внесут в Госдуму в ближайшее время, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"На заседании правительства подчеркнули важность борьбы с кибермошенниками. Так, был одобрен ряд поправок в законодательство. Они предусматривают усиление ответственности операторов связи за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. В ближайшее время эти поправки будут направлены на рассмотрение депутатов", - заверили там.
Григоренко
поделился, что правительство продолжает формировать комплексную систему противодействия телефонному и кибермошенничеству. На рассмотрение Госдумы
уже внесен второй пакет антимошеннических инициатив, включающий около 20 мер, напомнил он. Его словам приводятся аппаратом.
Сейчас правительство формирует оперативный штаб для организации совместной работы по противодействию интернет-мошенничеству. Ключевая идея его создания - объединить усилия государства, финансового сектора и цифровых платформ для более эффективной защиты граждан от мошенников. В состав штаба войдут представители ключевых федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ.
Отмечается, что на площадке штаба также будут вырабатываться предложения по изменению законодательства для усиления защиты граждан от кибермошенников. В настоящее время формируется нормативный акт, который закрепит правила работы штаба.