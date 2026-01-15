Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил важность переговоров с США по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/rossija-2068043028.html
Песков отметил важность переговоров с США по Украине
Песков отметил важность переговоров с США по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Песков отметил важность переговоров с США по Украине
Важно, чтобы Россия изложила США свои взгляды на ведущиеся обсуждения по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:23:00+03:00
2026-01-15T13:23:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg
https://ria.ru/20260115/peskov-2068038426.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_341:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_cb7efd34e425c0977e9512356393067f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Песков отметил важность переговоров с США по Украине

Песков: важно, чтобы Россия изложила США взгляды по Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Важно, чтобы Россия изложила США свои взгляды на ведущиеся обсуждения по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, могут ли в Кремле подтвердить информацию о визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в течение ближайшей недели, чтобы получить ответ президента РФ Владимира Путина на мирные инициативы, касающиеся Украины.
"Было много разговоров у американцев и с украинцами, и с европейцами. Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся", - сказал Песков журналистам.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера
13:06
 
В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала