https://ria.ru/20260115/rossija-2068043028.html
Песков отметил важность переговоров с США по Украине
Песков отметил важность переговоров с США по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Песков отметил важность переговоров с США по Украине
Важно, чтобы Россия изложила США свои взгляды на ведущиеся обсуждения по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:23:00+03:00
2026-01-15T13:23:00+03:00
2026-01-15T13:23:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg
https://ria.ru/20260115/peskov-2068038426.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_341:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_cb7efd34e425c0977e9512356393067f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Песков отметил важность переговоров с США по Украине
Песков: важно, чтобы Россия изложила США взгляды по Украине