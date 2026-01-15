Рейтинг@Mail.ru
11:21 15.01.2026
СК завершил расследование дела блогера Приходько, призывавшего к терактам
СК завершил расследование дела блогера Приходько, призывавшего к терактам
россия, александр бастрыкин
Россия, Александр Бастрыкин
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского блогера Назара Приходько, призывавшего к терактам в РФ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского блогера Назара Приходько, публично призывавшего к террористической деятельности против граждан России. Приходько объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.
В июле 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями Приходько, опубликованными в СМИ и социальных медиа, в которых тот призывал "к убийству российских граждан", сообщало ведомство.
РоссияАлександр Бастрыкин
 
 
