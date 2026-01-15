https://ria.ru/20260115/rossija-2068006642.html
СК завершил расследование дела блогера Приходько, призывавшего к терактам
СК завершил расследование дела блогера Приходько, призывавшего к терактам - РИА Новости, 15.01.2026
СК завершил расследование дела блогера Приходько, призывавшего к терактам
Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского блогера Назара Приходько, призывавшего к терактам в РФ, сообщили в пресс-службе Следственного... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:21:00+03:00
2026-01-15T11:21:00+03:00
2026-01-15T11:21:00+03:00
россия
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин
Россия, Александр Бастрыкин
СК завершил расследование дела блогера Приходько, призывавшего к терактам
СК завершил расследование дела призывавшего к терактам в РФ блогера Приходько