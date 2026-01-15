Рейтинг@Mail.ru
09:01 15.01.2026 (обновлено: 11:34 15.01.2026)
Россия возглавила список стран, к которым жители КНР относятся благосклонно
Россия возглавила список крупных стран, к которым жители Китая относятся наиболее благосклонно, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного РИА Новости, 15.01.2026
в мире
китай
россия
пекин
евросоюз
в мире, китай, россия, пекин, евросоюз
В мире, Китай, Россия, Пекин, Евросоюз
Флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Россия возглавила список крупных стран, к которым жители Китая относятся наиболее благосклонно, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного китайским университетом Цинхуа.
В четверг в университете Цинхуа в Пекине прошла презентация результатов опроса "Общественное мнение Китая о международной безопасности в 2025 году", проведенного Центром международной безопасности и стратегии университета Цинхуа.
Как отмечается в докладе с результатами опроса, несмотря на то, что показатель позитивного восприятия России в 2025 году впервые за последние три года немного снизился, упав с 3,66 до 3,49, среди крупных стран жители Китая по-прежнему относятся к России наиболее благосклонно.
Для сравнения, показатель позитивного восприятия США жителями КНР составил 2,38. Для Японии, которую респонденты воспринимают наименее благосклонно, этот показатель оказался на уровне 1,9. Показатель положительного восприятия ЕС, как следует из результатами опроса, составил 2,86.
Также в данных опроса университета Цинхуа указано, что более 60% жителей КНР считают РФ государством, которое оказывает "сильное" или "очень сильное" международное влияние.
Опрос проводился онлайн с 1 по 11 июля и с 5 по 11 сентября 2025 года среди жителей материкового Китая в возрасте 18 лет и старше, с использованием смешанной выборки, с контролем пропорций по полу, возрасту, статусу проживания (город/сельская местность) и региону. Всего было учтено две тысячи ответов.
