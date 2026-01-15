Россия возглавила список стран, к которым жители КНР относятся благосклонно

ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Россия возглавила список крупных стран, к которым жители Китая относятся наиболее благосклонно, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного китайским университетом Цинхуа.
В четверг в университете Цинхуа в Пекине прошла презентация результатов опроса "Общественное мнение Китая о международной безопасности в 2025 году", проведенного Центром международной безопасности и стратегии университета Цинхуа.
Также в данных опроса университета Цинхуа указано, что более 60% жителей КНР считают РФ государством, которое оказывает "сильное" или "очень сильное" международное влияние.
Опрос проводился онлайн с 1 по 11 июля и с 5 по 11 сентября 2025 года среди жителей материкового Китая в возрасте 18 лет и старше, с использованием смешанной выборки, с контролем пропорций по полу, возрасту, статусу проживания (город/сельская местность) и региону. Всего было учтено две тысячи ответов.
