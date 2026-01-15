Россия возглавила список стран, к которым жители КНР относятся благосклонно

Также в данных опроса университета Цинхуа указано, что более 60% жителей КНР считают РФ государством, которое оказывает "сильное" или "очень сильное" международное влияние.

Опрос проводился онлайн с 1 по 11 июля и с 5 по 11 сентября 2025 года среди жителей материкового Китая в возрасте 18 лет и старше, с использованием смешанной выборки, с контролем пропорций по полу, возрасту, статусу проживания (город/сельская местность) и региону. Всего было учтено две тысячи ответов.