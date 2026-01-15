Рейтинг@Mail.ru
Посол России раскритиковал председательство Дании в Арктическом Совете - РИА Новости, 15.01.2026
05:55 15.01.2026
Посол России раскритиковал председательство Дании в Арктическом Совете
Москва не видит значительных успехов председательства Дании в Арктическом совете, по мнению российской стороны, Копенгаген не в состоянии сплотить арктические... РИА Новости, 15.01.2026
в мире, россия, дания, москва, николай корчунов, арктический совет
В мире, Россия, Дания, Москва, Николай Корчунов, Арктический совет
Посол России раскритиковал председательство Дании в Арктическом Совете

РИА Новости: Корчунов заявил, что Дания не может сплотить арктические страны

Посол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва не видит значительных успехов председательства Дании в Арктическом совете, по мнению российской стороны, Копенгаген не в состоянии сплотить арктические страны вокруг совместных задач, заявил РИА новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"При этом пока приходится констатировать неспособность традиционных многосторонних институтов с их участием содействовать сохранению пресловутой "низкой напряженности в высоких широтах" и возобновлению конструктивного сотрудничества", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Глава МИД Британии планирует призвать НАТО активизировать усилия в Арктике
Вчера, 17:40
"В частности, не наблюдаем значительных успехов председательства Дании в Арктическом совете, которая, очевидно, не в состоянии и не пытается сплотить арктические страны вокруг совместных задач", - заявил посол России.
Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью РИА Новости указал, что Арктический совет, в котором Россия с самого начала является постоянным членом, сейчас является единственным сохранившимся форматом многостороннего взаимодействия в высоких широтах. Он пояснил, что с марта 2022 года полноформатная работа "подморожена". Вместе с тем, России пока удается поддерживать этот формат на плаву.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Угрозы Трампа по Гренландии беспокоят исследователей Арктики, пишут СМИ
13 января, 19:55
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
