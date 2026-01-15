Посол России раскритиковал председательство Дании в Арктическом Совете

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва не видит значительных успехов председательства Дании в Арктическом совете, по мнению российской стороны, Копенгаген не в состоянии сплотить арктические страны вокруг совместных задач, заявил РИА новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

"При этом пока приходится констатировать неспособность традиционных многосторонних институтов с их участием содействовать сохранению пресловутой "низкой напряженности в высоких широтах" и возобновлению конструктивного сотрудничества", - подчеркнул он.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью РИА Новости указал, что Арктический совет, в котором Россия с самого начала является постоянным членом, сейчас является единственным сохранившимся форматом многостороннего взаимодействия в высоких широтах. Он пояснил, что с марта 2022 года полноформатная работа "подморожена". Вместе с тем, России пока удается поддерживать этот формат на плаву.