Названы лидеры среди регионов России по числу цветочных салонов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цветочный бизнес в России продолжает активно развиваться: число организаций в этой сфере за период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 11% - больше всего цветочных компаний, помимо Москвы и области, работает сейчас в Краснодарском крае, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".

"По данным на 1 декабря 2025 года в цветочной отрасли действует 19 719 организаций: на 1 957 больше, чем 1 декабря 2022 года (прирост на 11,02%)", - подсчитали аналитики

Количество регистраций за рассматриваемый период превысило количество ликвидаций: 7 728 против 5 784. Наибольшее количество регистраций новых точек цветочного бизнеса пришлось на 2025 год - по данным на 1 декабря открылось 2 725 новых организаций. Пик ликвидаций за этот период пришелся на 2024 – 1 874 закрытия.

"Цветочный бизнес в России после 2022 года демонстрирует положительную динамику. Наибольшее количество организаций цветочного бизнеса сосредоточено в Московской области Москве и Краснодарском крае", - комментирует аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова.