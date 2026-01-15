Рейтинг@Mail.ru
05:42 15.01.2026
Названы лидеры среди регионов России по числу цветочных салонов
Названы лидеры среди регионов России по числу цветочных салонов
экономика, россия, москва, краснодарский край
Экономика, Россия, Москва, Краснодарский край
Названы лидеры среди регионов России по числу цветочных салонов

Число цветочных компаний в России выросло на 11 процентов

© РИА Новости / Валерий Мельников
Продажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Продажа цветов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цветочный бизнес в России продолжает активно развиваться: число организаций в этой сфере за период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 11% - больше всего цветочных компаний, помимо Москвы и области, работает сейчас в Краснодарском крае, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".
"По данным на 1 декабря 2025 года в цветочной отрасли действует 19 719 организаций: на 1 957 больше, чем 1 декабря 2022 года (прирост на 11,02%)", - подсчитали аналитики
Количество регистраций за рассматриваемый период превысило количество ликвидаций: 7 728 против 5 784. Наибольшее количество регистраций новых точек цветочного бизнеса пришлось на 2025 год - по данным на 1 декабря открылось 2 725 новых организаций. Пик ликвидаций за этот период пришелся на 2024 – 1 874 закрытия.
"Цветочный бизнес в России после 2022 года демонстрирует положительную динамику. Наибольшее количество организаций цветочного бизнеса сосредоточено в Московской области, Москве и Краснодарском крае", - комментирует аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова.
Краснодарский край и Ростовская область демонстрируют заметный рост в цветочном сегменте, скромные показатели имеют Свердловская и Челябинская области, что может указывать на различия в экономических условиях и потребительских предпочтениях в разных регионах, обращает внимание аналитик. Учитывая текущие тренды и интерес к флористике, можно ожидать дальнейшего роста числа организаций в этой сфере, особенно на фоне увеличения популярности онлайн-продаж и доставки цветов, полагает она.
ЭкономикаРоссияМоскваКраснодарский край
 
 
