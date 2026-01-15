В посольстве России в Бельгии раскритиковали заявления США по Гренландии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заявления Вашингтона по поводу Гренландии используются для продвижения антироссийской и антикитайской повестки в НАТО, заявили газете "Известия" в посольстве России в Бельгии.
"Видим, что и резонансные заявления из Вашингтона по гренландской теме используются альянсом (НАТО - ред.) исключительно для продвижения антироссийской и антикитайской повестки", - отметили изданию в дипведомстве.
В посольстве добавили, что от некоторых представителей ЕС уже слышны призывы к окружению острова и высадке на него некоего масштабного коллективного десанта. Идет обсуждение новой операции "Арктический страж", задумывающейся по аналогии с уже проводимыми балтийским и восточным "часовыми", направленными на сдерживание России.
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.