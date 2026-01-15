Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России в Бельгии раскритиковали заявления США по Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/rossija-2067943041.html
В посольстве России в Бельгии раскритиковали заявления США по Гренландии
В посольстве России в Бельгии раскритиковали заявления США по Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
В посольстве России в Бельгии раскритиковали заявления США по Гренландии
Заявления Вашингтона по поводу Гренландии используются для продвижения антироссийской и антикитайской повестки в НАТО, заявили газете "Известия" в посольстве... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T01:33:00+03:00
2026-01-15T01:33:00+03:00
в мире
гренландия
россия
вашингтон (штат)
нато
евросоюз
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006949519_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_af2099a2ba9d83f8e342da1f9986e083.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067937242.html
https://ria.ru/20260114/ssha-2067929227.html
гренландия
россия
вашингтон (штат)
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006949519_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_d50864ecdd30426eaf9915e91cb38bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, вашингтон (штат), нато, евросоюз, бельгия
В мире, Гренландия, Россия, Вашингтон (штат), НАТО, Евросоюз, Бельгия
В посольстве России в Бельгии раскритиковали заявления США по Гренландии

Посольство России: заявления США о Гренландии продвигают антироссийскую повестку

© AP Photo / Emilio MorenattiИлулиссат, Гренландия
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Илулиссат, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заявления Вашингтона по поводу Гренландии используются для продвижения антироссийской и антикитайской повестки в НАТО, заявили газете "Известия" в посольстве России в Бельгии.
"Видим, что и резонансные заявления из Вашингтона по гренландской теме используются альянсом (НАТО - ред.) исключительно для продвижения антироссийской и антикитайской повестки", - отметили изданию в дипведомстве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой
Вчера, 23:44
В посольстве добавили, что от некоторых представителей ЕС уже слышны призывы к окружению острова и высадке на него некоего масштабного коллективного десанта. Идет обсуждение новой операции "Арктический страж", задумывающейся по аналогии с уже проводимыми балтийским и восточным "часовыми", направленными на сдерживание России.
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией
Вчера, 22:19
 
В миреГренландияРоссияВашингтон (штат)НАТОЕвросоюзБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала