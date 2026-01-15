https://ria.ru/20260115/rosseti-2068042372.html
"Россети Московский регион" победила в конкурсе
Учебный центр ПАО "Россети Московский регион" занял первое место в IV Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи в рамках Всероссийского... РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Учебный центр ПАО "Россети Московский регион" занял первое место в IV Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи в рамках Всероссийского кадрового форума на ВДНХ, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"Церемония награждения победителей IV Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи прошла в рамках Всероссийского кадрового форума на ВДНХ. Ежегодный конкурс проводится министерством труда и социальной защиты РФ совместно с Росмолодежью, "Движением Первых" и "Российскими студенческими отрядами". В этом году в конкурсе приняли участие 129 организаций из 52 регионов России. По итогам экспертной оценки учебный центр компании "Россети Московский регион" занял первое место в номинации "Двойное преимущество: эффективные модели взаимодействия образования и бизнеса", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что высокую оценку получила программа практико-ориентированного бакалавриата, реализуемая в партнерстве с НИУ "МЭИ". Она позволяет готовить специалистов под реальные задачи отрасли, снижать затраты на подбор и адаптацию персонала и формировать устойчивый позитивный имидж компании на рынке труда.
"Поздравляем победителей и команду учебного центра ПАО "Россети Московский регион" с заслуженной наградой - это вклад не только в развитие отрасли, но и в будущее городского хозяйства Москвы", - подчеркивается в сообщении.