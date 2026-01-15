В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений в России на работу WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), заявили РИА Новости в ведомстве.

"В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp ", - сообщили там.

Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги.

В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.

В декабре в ведомстве добавили, что Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp, а если мессенджер все же не исполнит требования российского законодательства, то будет окончательно заблокирован.