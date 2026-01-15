https://ria.ru/20260115/roskomnadzor-2068082003.html
В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp
Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений в России на работу WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.01.2026
