В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp - РИА Новости, 15.01.2026
15:26 15.01.2026 (обновлено: 15:27 15.01.2026)
В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp
В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp - РИА Новости, 15.01.2026
В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp
В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp

РИА Новости: РКН не видит оснований для снятия ограничений с WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений в России на работу WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), заявили РИА Новости в ведомстве.
"В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp", - сообщили там.
Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.
В декабре в ведомстве добавили, что Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp, а если мессенджер все же не исполнит требования российского законодательства, то будет окончательно заблокирован.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
