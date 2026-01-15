В Намибии надеются, что "Росатом" начнет работу по урановым месторождениям

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Намибия рассчитывает, что российская госкорпорация "Росатом" сможет уже к середине текущего года приступить к работе по урановым месторождениями в стране, заявила РИА Новости министр международных отношений и туризма Сельма Ашипала-Мусавьи.