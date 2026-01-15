Рейтинг@Mail.ru
В Намибии надеются, что "Росатом" начнет работу по урановым месторождениям - РИА Новости, 15.01.2026
06:47 15.01.2026 (обновлено: 12:21 15.01.2026)
В Намибии надеются, что "Росатом" начнет работу по урановым месторождениям
намибия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Намибия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи
Министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Намибия рассчитывает, что российская госкорпорация "Росатом" сможет уже к середине текущего года приступить к работе по урановым месторождениями в стране, заявила РИА Новости министр международных отношений и туризма Сельма Ашипала-Мусавьи.
"Мы уверены в том, что "Росатом" приступит к работе. Вы знаете, мы — страна, добывающая уран, а "Росатом" является очень известной компанией с экспертизой высокого уровня. Мы уверены, что к середине года "Росатом" начнет свою работу", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Во вторник в рамках визита главы МИД Намибии в Россиию состоялась ее встреча с заместителем генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николая Спасского. В "Росатоме" сообщили, что на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям, а также подготовку к подписанию рамочного межправительственного соглашения.
Лавров рассказал о торговом сотрудничестве России и Намибии
Лавров рассказал о торговом сотрудничестве России и Намибии
НамибияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
