Рубио общается с временным президентом Венесуэлы, заявила Левитт
21:37 15.01.2026
Рубио общается с временным президентом Венесуэлы, заявила Левитт
Госсекретарь США Марко Рубио, американская администрация поддерживают постоянную связь с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, заявила... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:37:00+03:00
2026-01-15T21:38:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
каролин левитт
марко рубио
венесуэла
сша
2026
1920
1920
true
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, американская администрация поддерживают постоянную связь с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Госсекретарь Рубио и администрация поддерживают постоянную связь с Родригес и другими членами переходного правительства Венесуэлы. Они проявили чрезвычайную готовность к сотрудничеству. На данный момент они выполнили все требования и просьбы США и президента", - сказал Левитт на брифинге.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
