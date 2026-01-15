Рейтинг@Mail.ru
Уполномоченный президент Венесуэлы провела телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 15.01.2026 (обновлено: 01:21 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/rodriges-2067941124.html
Уполномоченный президент Венесуэлы провела телефонный разговор с Трампом
Уполномоченный президент Венесуэлы провела телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 15.01.2026
Уполномоченный президент Венесуэлы провела телефонный разговор с Трампом
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел "в атмосфере... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T00:55:00+03:00
2026-01-15T01:21:00+03:00
в мире
делси родригес
удары сша по венесуэле
дональд трамп
венесуэла
сша
николас мадуро
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_0:14:2204:1254_1920x0_80_0_0_c75611d2576f9c0abc474fac8a70b0ec.jpg
https://ria.ru/20260112/venesuela-2067468393.html
https://ria.ru/20260114/rodriges-2067716890.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_244:0:2204:1470_1920x0_80_0_0_c0a16fdcf30adcb8bec8e1b600703301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, делси родригес, удары сша по венесуэле, дональд трамп, венесуэла, сша, николас мадуро, силия флорес, оон, нью-йорк (город)
В мире, Делси Родригес, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Нью-Йорк (город)
Уполномоченный президент Венесуэлы провела телефонный разговор с Трампом

Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес: разговор с Трампом был продуктивным

© AP Photo / Matias DelacroixДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел "в атмосфере взаимного уважения", обсуждались "нерешенные вопросы" в отношениях между странами.
"Сегодня я провела продолжительный, продуктивный и корректный телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, который проходил в атмосфере взаимного уважения. Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешённые вопросы в отношениях между нашими правительствами", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что в среду провел отличный разговор с руководством Венесуэлы, не уточнив при этом имя собеседницы.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Дельси Родригес - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Уполномоченный президент Венесуэлы возобновила публикации в соцсети Х
Вчера, 05:13
 
В миреДелси РодригесУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампВенесуэлаСШАНиколас МадуроСилия ФлоресООННью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала