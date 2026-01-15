США начали возвращать авиацию и персонал на базу в Катаре, пишет Reuters

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Авиация США, которую переместили с базы Аль-Удейд накануне, постепенно возвращается на объект, части персонала тоже позволили вернуться, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее РИА Новости, проанализировав спутниковые данные, передавало, что китайский спутник зафиксировал признаки переброски американской авиации из региона Персидского залива на фоне сообщений западных СМИ об опасениях США попасть под ответный удар Ирана.
«
"Самолеты США, которые вывели с Аль-Удейд в среду, постепенно возвращается на базу... Некоторым представителям персонала, которым в среду дали указание покинуть базу, также разрешили вернуться", - говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство Рейтер передавало, что ряду военных дали указание к вечеру среды покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне 2025 года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала.