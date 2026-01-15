Рейтинг@Mail.ru
США начали возвращать авиацию и персонал на базу в Катаре, пишет Reuters - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 15.01.2026 (обновлено: 16:09 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/reuters-2068094706.html
США начали возвращать авиацию и персонал на базу в Катаре, пишет Reuters
США начали возвращать авиацию и персонал на базу в Катаре, пишет Reuters - РИА Новости, 15.01.2026
США начали возвращать авиацию и персонал на базу в Катаре, пишет Reuters
Авиация США, которую переместили с базы Аль-Удейд накануне, постепенно возвращается на объект, части персонала тоже позволили вернуться, передает агентство... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:05:00+03:00
2026-01-15T16:09:00+03:00
в мире
сша
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944137_0:283:3078:2014_1920x0_80_0_0_f8c994e533d7a11cbe5dda3f56cc24bf.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2068071581.html
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944137_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d2168f0c0fbbb9c3fdb461b2c1ee0b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, катар
В мире, США, Катар
США начали возвращать авиацию и персонал на базу в Катаре, пишет Reuters

Reuters: США начали возвращать авиацию и персонал на базу Аль-Удейд

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Авиация США, которую переместили с базы Аль-Удейд накануне, постепенно возвращается на объект, части персонала тоже позволили вернуться, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее РИА Новости, проанализировав спутниковые данные, передавало, что китайский спутник зафиксировал признаки переброски американской авиации из региона Персидского залива на фоне сообщений западных СМИ об опасениях США попасть под ответный удар Ирана.
«

"Самолеты США, которые вывели с Аль-Удейд в среду, постепенно возвращается на базу... Некоторым представителям персонала, которым в среду дали указание покинуть базу, также разрешили вернуться", - говорится в сообщении агентства.

Ранее агентство Рейтер передавало, что ряду военных дали указание к вечеру среды покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне 2025 года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала.
Американский стратегический бомбардировщик B-52 Стратофортресс на авиабазе Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Иран следит за ситуацией на американской базе в Катаре, пишет FT
14:56
 
В миреСШАКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала