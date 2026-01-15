Глава РЭЦ обсудила перспективы двустороннего сотрудничества с Намибией

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с министром иностранных дел и торговли Республики Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи

© Фото : пресс-служба РЭЦ Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с министром иностранных дел и торговли Республики Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина обсудила развитие российско-намибийского торгового сотрудничества с министром иностранных дел и торговли Намибии, говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр готов активно поддержать развитие бизнес связей между заинтересованными компаниями России и Намибии, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с министром иностранных дел и торговли Республики Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи. Стороны обсудили направления укрепления двусторонних экономических связей и расширения возможностей для взаимовыгодного сотрудничества", - сказано в сообщении.

Отмечая исторический характер отношений между двумя государствами, глава РЭЦ подчеркнула особое значение постоянного диалога для дальнейшего наращивания экономического сотрудничества. Она выразила уверенность, что партнерство с Намибией имеет большой потенциал и призвала активно развивать совместные инициативы.

"Мы гордимся исторической дружбой, связывающей Россию и Намибию. Наши экономические связи показывают положительную динамику, однако текущий объем товарооборота свидетельствует о наличии потенциала развития двустороннего сотрудничества. Запланированные на текущий год совместные российско-намибийские мероприятия должны быть использованы для укрепления деловых связей. В частности, Российский экспортный центр готов подключиться к привлечению российских компаний к участию в бизнес-форуме в Намибии, запланированному к проведению "на полях" предстоящего заседания российско-намибийской межправительственной комиссии", - заявила Никишина.

Кроме того, стороны договорились проработать вопросы облегчения финансового взаимодействия и расчетов между предпринимателями двух стран. Как отметила глава РЭЦ, налаженная финансовая инфраструктура создаст дополнительные стимулы для взаимной торговли и инвестирования.

Министр высоко оценила перспективы развития торгово-экономических отношений России и Намибии и потенциальный вклад Российского экспортного центра в развитие взаимовыгодного сотрудничества и выразила намерение продолжить активное взаимодействие на уровне ведомств и деловых кругов.