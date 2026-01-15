Рейтинг@Mail.ru
17:32 15.01.2026 (обновлено: 18:42 15.01.2026)
Сальдо рассказал о ребенке, отправленном в Москву после атаки в Хорлах
Сальдо рассказал о ребенке, отправленном в Москву после атаки в Хорлах
Ребенок, который пострадал во время теракта ВСУ в Хорлах, проходит лечение в Москве, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия, москва, херсонская область , республика крым, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Происшествия, Москва, Херсонская область , Республика Крым, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Сальдо рассказал о ребенке, отправленном в Москву после атаки в Хорлах

Сальдо: ребенок, пострадавший при теракте в Хорлах, проходит лечение в Москве

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ребенок, который пострадал во время теракта ВСУ в Хорлах, проходит лечение в Москве, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ребенок был доставлен в Москву, поскольку ни в Херсонской области, ни в Крыму ему не могли оказать медицинскую помощь на необходимом уровне.
"Сейчас с ним все в порядке, он поправляется", - сказал Сальдо.
Ранее Минздрав сообщал, что ребенку 12 лет, в Российскую детскую клиническую больницу "пациент поступил в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких".
Губернатор 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Захарова обвинила Германию в гибели людей при атаке на Хорлы
16:47
 
