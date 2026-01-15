https://ria.ru/20260115/radio-2068178453.html
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
Сигнал "ботва" прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сигнал "ботва" прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в 19.16 мск, свидетельствует Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".