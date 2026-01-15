Рада усилила роль украинского языка, пишут СМИ

Одно из наиболее обсуждаемых украинскими СМИ нововведений постановления - специальный "украинский" шрифт для законопроектов и госучреждений. Также предполагается обновления правописания и уточнение глоссария юридических и правовых терминов. Документ призван очистить украинскую юридическую лексику от "канцеляризмов и русизмов". В рамках законопроекта также предлагалось ввести технологии, позволяющие выявлять и блокировать в украинском медиапространстве русскоязычные материалы. В качестве еще одной цели называлось введение политики, согласно которой украинский язык должен стать языком общения в семьях и воспитания детей.