Рада усилила роль украинского языка, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верховная рада приняла постановление об усилении роли украинского языка, сообщил в четверг украинский телеканал "Новости. Live".
О разработке соответствующего постановления депутатами Рады сообщалось в конце декабря.
Захарова прокомментировала прекращение защиты русского языка на Украине
3 декабря 2025, 21:20
"Постановление об усилении роли украинского языка приняла Верховная рада", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
Одно из наиболее обсуждаемых украинскими СМИ нововведений постановления - специальный "украинский" шрифт для законопроектов и госучреждений. Также предполагается обновления правописания и уточнение глоссария юридических и правовых терминов. Документ призван очистить украинскую юридическую лексику от "канцеляризмов и русизмов". В рамках законопроекта также предлагалось ввести технологии, позволяющие выявлять и блокировать в украинском медиапространстве русскоязычные материалы. В качестве еще одной цели называлось введение политики, согласно которой украинский язык должен стать языком общения в семьях и воспитания детей.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.