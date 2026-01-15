Рада не поддержала отмену отсрочки для мужчин старше 25 лет

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верховная рада Украины не поддержала проект закона об отмене отсрочки от призыва в связи с обучением в заведениях профессионального или высшего образования для мужчин старше 25 лет, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".

На прошлой неделе депутат Рады Сергей Бабак сообщил, что законопроект, который предполагает отмену отсрочки от призыва для мужчин старше 25 лет, поступающих в учреждения профессионального или высшего образования, рассмотрят во втором чтении в Верховной раде

"Верховная рада не поддержала отмену отсрочки для студентов-мужчин, начавших обучение после 25 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Отмечается, что из 273 депутатов, которые присутствовали на заседании, законопроект поддержали только 137.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко в 2025 году предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют в вузы мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.