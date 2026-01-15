В Федерации профсоюзов назвали условия, при которых можно не идти на работу

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных катаклизмов, если есть реальный риск для жизни, рассказал РИА Новости главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.

"Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, такие чрезвычайные ситуации, когда существует реальный риск для жизни работника, дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу. <...> Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации", — сказал он.

По словам собеседника агентства, подтвердить, что ситуация действительно опасна, можно на основании информации от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций, а также публикаций в СМИ.

"Конечно, не все работодатели согласны с такой позицией, кроме того, трудовое законодательство не дает четкого определения понятия "уважительной причины" для отсутствия на рабочем месте. Но тем не менее суды, вплоть до Верховного, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул", — заключил Безюков.

Эксперт отметил, что все зависит от профессии и вида работы. Например, спасатели, которые ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, будут стараться любым способом добраться до рабочего места. В таком случае работодатель может предоставить дополнительное обеспечение, а также транспорт, чтобы доставить специалиста на место.