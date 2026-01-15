Рейтинг@Mail.ru
В Федерации профсоюзов назвали условия, при которых можно не идти на работу - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 15.01.2026 (обновлено: 12:11 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/rabota-2067955747.html
В Федерации профсоюзов назвали условия, при которых можно не идти на работу
В Федерации профсоюзов назвали условия, при которых можно не идти на работу - РИА Новости, 15.01.2026
В Федерации профсоюзов назвали условия, при которых можно не идти на работу
Сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных катаклизмов, если есть реальный риск для жизни, рассказал РИА Новости главный технический... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T04:15:00+03:00
2026-01-15T12:11:00+03:00
общество
россия
сочи
ялта
федерация независимых профсоюзов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067116429_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_d464480a0421831ccb8ebbf6d177d10a.jpg
https://ria.ru/20251230/sochi-2065750490.html
россия
сочи
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067116429_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_59d3ed7172a0715b355fca854458a1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сочи, ялта, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Сочи, Ялта, Федерация независимых профсоюзов России
В Федерации профсоюзов назвали условия, при которых можно не идти на работу

РИА Новости: в ФНПР рассказали, что можно не выходить на работу в непогоду

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушка во время снегопада
Девушка во время снегопада - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Девушка во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных катаклизмов, если есть реальный риск для жизни, рассказал РИА Новости главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.
"Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, такие чрезвычайные ситуации, когда существует реальный риск для жизни работника, дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу. <...> Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации", — сказал он.
По словам собеседника агентства, подтвердить, что ситуация действительно опасна, можно на основании информации от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций, а также публикаций в СМИ.
"Конечно, не все работодатели согласны с такой позицией, кроме того, трудовое законодательство не дает четкого определения понятия "уважительной причины" для отсутствия на рабочем месте. Но тем не менее суды, вплоть до Верховного, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул", — заключил Безюков.
Эксперт отметил, что все зависит от профессии и вида работы. Например, спасатели, которые ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, будут стараться любым способом добраться до рабочего места. В таком случае работодатель может предоставить дополнительное обеспечение, а также транспорт, чтобы доставить специалиста на место.
В начале нового года Россию накрыла волна непогоды. Так, снегопад 9 января в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет наблюдений, 11 января в Ялте выпало 27 миллиметров осадков, а на следующий день в Саратове высота снежного покрова превысила норму практически в два с половиной раза.
Последствия снегопада в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады
30 декабря 2025, 18:31
 
ОбществоРоссияСочиЯлтаФедерация независимых профсоюзов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала