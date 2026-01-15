Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель не будет в 2026 году для россиян на пятидневном графике работы, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она напомнила, что в прошлом году россияне отработали одну шестидневную рабочую неделю из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, чтобы сделать празднование Дня народного единства непрерывным.