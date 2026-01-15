https://ria.ru/20260115/rabota-2067943402.html
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году
Шестидневных рабочих недель не будет в 2026 году для россиян на пятидневном графике работы, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 15.01.2026
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель не будет в 2026 году для россиян на пятидневном графике работы, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Особенностью 2026 года станет отсутствие шестидневных рабочих недель для сотрудников, работающих по пятидневному графику", - сказала Подольская
Она напомнила, что в прошлом году россияне отработали одну шестидневную рабочую неделю из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, чтобы сделать празднование Дня народного единства непрерывным.