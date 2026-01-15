Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году
01:37 15.01.2026
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году
Шестидневных рабочих недель не будет в 2026 году для россиян на пятидневном графике работы, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T01:37:00+03:00
2026-01-15T01:37:00+03:00
татьяна подольская
общество
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571291754_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_b4a3dfa0e95fb95cbcf64937547ef02f.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
2026
Новости
татьяна подольская, общество, работа
Татьяна Подольская, Общество, Работа
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель не будет в 2026 году для россиян на пятидневном графике работы, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Особенностью 2026 года станет отсутствие шестидневных рабочих недель для сотрудников, работающих по пятидневному графику", - сказала Подольская.
Она напомнила, что в прошлом году россияне отработали одну шестидневную рабочую неделю из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, чтобы сделать празднование Дня народного единства непрерывным.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
Татьяна ПодольскаяОбществоРабота
 
 
