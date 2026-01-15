Оскорбивший Трампа рабочий собрал почти 500 тысяч долларов пожертвований

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рабочий завода Ford в штате Детройт Ти Джей Сабула, отстраненный от работы после обмена оскорблениями с президентом США Дональдом Трампом, собрал почти полмиллиона долларов пожертвований за сутки, свидетельствуют данные со страницы сбора на платформе GoFundMe.
В описании к сбору Сабула назван патриотом США. Обидчику Трампа предложено помочь финансово в связи с отстранением его от работы на заводе. По данным платформы, за 22 часа для него было собрано более 480 тысяч долларов. Итоговая цель сбора составляет 800 тысяч долларов. Всего было совершено более 21 тысячи пожертвований.
Портал TMZ ранее сообщил, что во время осмотра Трампом завода Ford в Детройте некто выкрикнул оскорбительную фразу в сторону американского лидера. Трамп, в свою очередь, ответил мужчине, показав средний палец и оскорбив своего обидчика в ответ. Газета Washington Post уточнила, что кричал Трампу работник конвейера, 40-летний Ти Джей Сабула, который рассказал, что его отстранили от работы на время расследования инцидента.