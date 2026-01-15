Рейтинг@Mail.ru
Оскорбивший Трампа рабочий собрал почти 500 тысяч долларов пожертвований - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 15.01.2026 (обновлено: 16:06 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/rabochij-2067985523.html
Оскорбивший Трампа рабочий собрал почти 500 тысяч долларов пожертвований
Оскорбивший Трампа рабочий собрал почти 500 тысяч долларов пожертвований - РИА Новости, 15.01.2026
Оскорбивший Трампа рабочий собрал почти 500 тысяч долларов пожертвований
Рабочий завода Ford в штате Детройт Ти Джей Сабула, отстраненный от работы после обмена оскорблениями с президентом США Дональдом Трампом, собрал почти... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:52:00+03:00
2026-01-15T16:06:00+03:00
в мире
детройт
сша
дональд трамп
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068092283_0:71:909:582_1920x0_80_0_0_3ab92b8e24eb9778f5eeb6d7d4185328.jpg
https://ria.ru/20260114/ssha-2067720584.html
детройт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068092283_0:35:909:717_1920x0_80_0_0_44897099d25e95e8ce6a91bd814b51ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, детройт, сша, дональд трамп, ford motor
В мире, Детройт, США, Дональд Трамп, Ford Motor
Оскорбивший Трампа рабочий собрал почти 500 тысяч долларов пожертвований

Оскорбивший Трампа рабочий завода Ford собрал почти $500 тыс пожертвований

© Фото : GoFundMeОскорбивший Трампа сотрудник завода Ford
Оскорбивший Трампа сотрудник завода Ford - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : GoFundMe
Оскорбивший Трампа сотрудник завода Ford. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рабочий завода Ford в штате Детройт Ти Джей Сабула, отстраненный от работы после обмена оскорблениями с президентом США Дональдом Трампом, собрал почти полмиллиона долларов пожертвований за сутки, свидетельствуют данные со страницы сбора на платформе GoFundMe.
В описании к сбору Сабула назван патриотом США. Обидчику Трампа предложено помочь финансово в связи с отстранением его от работы на заводе. По данным платформы, за 22 часа для него было собрано более 480 тысяч долларов. Итоговая цель сбора составляет 800 тысяч долларов. Всего было совершено более 21 тысячи пожертвований.
Портал TMZ ранее сообщил, что во время осмотра Трампом завода Ford в Детройте некто выкрикнул оскорбительную фразу в сторону американского лидера. Трамп, в свою очередь, ответил мужчине, показав средний палец и оскорбив своего обидчика в ответ. Газета Washington Post уточнила, что кричал Трампу работник конвейера, 40-летний Ти Джей Сабула, который рассказал, что его отстранили от работы на время расследования инцидента.
Президент США Дональд Трамп во время посещения завода компании Ford в Детройте. 13 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Работника завода Ford, оскорбившего Трампа, отстранили от работы
Вчера, 06:25
 
В миреДетройтСШАДональд ТрампFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала