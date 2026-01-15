https://ria.ru/20260115/pvo-2068175285.html
Силы ПВО сбили девять беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск в четверг сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2026
