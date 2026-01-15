Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
07:21 15.01.2026 (обновлено: 10:07 15.01.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО в ночь на 15 января сбили 34 украинских беспилотника над Ростовской, Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской и... РИА Новости, 15.01.2026
безопасность
воронежская область
азовское море
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
2026
безопасность, воронежская область, азовское море, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Воронежская область, Азовское море, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на 15 января сбили 34 украинских беспилотника над Ростовской, Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА - над территорией Ростовской области, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, пять БПЛА - над территорией Волгоградской области, по одному БПЛА - над территориями Белгородской, Курской, Воронежской областей и один БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Безопасность
 
 
