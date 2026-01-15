https://ria.ru/20260115/pvo-2067966418.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО в ночь на 15 января сбили 34 украинских беспилотника над Ростовской, Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской и... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T07:21:00+03:00
2026-01-15T07:21:00+03:00
2026-01-15T10:07:00+03:00
безопасность
воронежская область
азовское море
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238776_0:125:2970:1796_1920x0_80_0_0_585148ae870ad36fb2c579a7f0951307.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
азовское море
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238776_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_fd7cb05084d063c28096a0af69ded21c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, азовское море, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Воронежская область, Азовское море, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА