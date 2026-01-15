https://ria.ru/20260115/pvo-2067965824.html
Силы ПВО отразили ночью атаку беспилотников в Ростовской области
ПВО отразила ночью атаку беспилотников в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
донецк
миллеровский район
юрий слюсарь
Слюсарь: силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА в Ростовской области