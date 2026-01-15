Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 15.01.2026 (обновлено: 16:26 15.01.2026)
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства российской ПВО с 12.00 до 16.00 в четверг сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:24:00+03:00
2026-01-15T16:26:00+03:00
Безопасность, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

Фрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 12.00 до 16.00 в четверг сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятнадцатого января текущего года в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине
