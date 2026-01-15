https://ria.ru/20260115/pvo--2068101206.html
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства российской ПВО с 12.00 до 16.00 в четверг сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:24:00+03:00
безопасность
курская область
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
