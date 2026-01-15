Путин подписал указ о проведении мероприятий для ОДКБ в Москве

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международный форум обеспечения коллективной безопасности и другие мероприятия в рамках председательства РФ в ОДКБ пройдут в Москве в 2026 году, председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Алексей Оверчук, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях подготовки и проведения в Российской Федерации Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году постановляю: определить город Москву местом проведения Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году", - говорится в документе.
Указом постановляется образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства РФ в организации договора о коллективной безопасности в 2026 году.
Кроме того, документом назначается председатель организационного комитета вице-премьер РФ Алексей Оверчук.