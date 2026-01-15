Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о проведении мероприятий для ОДКБ в Москве - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 15.01.2026 (обновлено: 21:43 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/putin-2068182690.html
Путин подписал указ о проведении мероприятий для ОДКБ в Москве
Путин подписал указ о проведении мероприятий для ОДКБ в Москве - РИА Новости, 15.01.2026
Путин подписал указ о проведении мероприятий для ОДКБ в Москве
Международный форум обеспечения коллективной безопасности и другие мероприятия в рамках председательства РФ в ОДКБ пройдут в Москве в 2026 году, председателем... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:36:00+03:00
2026-01-15T21:43:00+03:00
россия
москва
одкб
в мире
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068116136.html
https://ria.ru/20260115/putin-2068115319.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, одкб, в мире, алексей оверчук
Россия, Москва, ОДКБ, В мире, Алексей Оверчук
Путин подписал указ о проведении мероприятий для ОДКБ в Москве

Путин подписал указ о проведении мероприятий в рамках председательства РФ в ОДКБ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международный форум обеспечения коллективной безопасности и другие мероприятия в рамках председательства РФ в ОДКБ пройдут в Москве в 2026 году, председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Алексей Оверчук, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях подготовки и проведения в Российской Федерации Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году постановляю: определить город Москву местом проведения Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Европой
Вчера, 16:58
Указом постановляется образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства РФ в организации договора о коллективной безопасности в 2026 году.
Кроме того, документом назначается председатель организационного комитета вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин оценил отношения России с европейскими странами
Вчера, 16:57
 
РоссияМоскваОДКБВ миреАлексей Оверчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала