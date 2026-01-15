Девочка, предложившая заменить Зарубина, хотела бы взять интервью у Путина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Девятилетняя Виктория, которая предложила заменить ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина, призналась, что в будущем хотела бы взять интервью у президента России Владимира Путина.

В четверг Виктория пришла в Кремль, где глава государства принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов.

Во время мероприятия девочка приняла участие в съемках программы "Москва. Кремль. Путин", записывала стендапы, проводила видеосъемку, в том числе на очки с камерой. Она рассказала журналистам, что задавала вопрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову , а также призналась, что хочет взять интервью у Путина

"Я бы попросила поделиться секретом, как он все успевает, и запоминает такое большое количество информации", - сказала Виктория.

Девочка в будущем хочет стать журналистом, а свою профессиональную карьеру начала бы с освещения тем о природе, поскольку любит животных.