Девочка, предложившая заменить Зарубина, хотела бы взять интервью у Путина - РИА Новости, 15.01.2026
17:58 15.01.2026
Девочка, предложившая заменить Зарубина, хотела бы взять интервью у Путина
Девочка, предложившая заменить Зарубина, хотела бы взять интервью у Путина - РИА Новости, 15.01.2026
Девочка, предложившая заменить Зарубина, хотела бы взять интервью у Путина
Девятилетняя Виктория, которая предложила заменить ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина, призналась, что в будущем хотела бы... РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Девятилетняя Виктория, которая предложила заменить ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина, призналась, что в будущем хотела бы взять интервью у президента России Владимира Путина.
В четверг Виктория пришла в Кремль, где глава государства принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов.
Путин передал привет мальчику, чье желание исполнил на "Елке желаний"
5 января, 16:58
Путин передал привет мальчику, чье желание исполнил на "Елке желаний"
5 января, 16:58
Во время мероприятия девочка приняла участие в съемках программы "Москва. Кремль. Путин", записывала стендапы, проводила видеосъемку, в том числе на очки с камерой. Она рассказала журналистам, что задавала вопрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а также призналась, что хочет взять интервью у Путина.
"Я бы попросила поделиться секретом, как он все успевает, и запоминает такое большое количество информации", - сказала Виктория.
Девочка в будущем хочет стать журналистом, а свою профессиональную карьеру начала бы с освещения тем о природе, поскольку любит животных.
Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиными и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Путин, в свою очередь, пообещал ей договориться о стажировке у Зарубина.
Здание УрФУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Девочку, предложившую заменить Зарубина на прямой линии, пригласили в УрФУ
19 декабря 2025, 18:49
 
