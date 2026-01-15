https://ria.ru/20260115/putin-2068136859.html
Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести "Интервидение"
Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести "Интервидение" - РИА Новости, 15.01.2026
Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести "Интервидение"
Президент России Владимир Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести следующий музыкальный конкурс "Интервидение".
саудовская аравия
россия
москва
владимир путин
константин эрнст
shaman (ярослав дронов)
в мире
саудовская аравия
россия
москва
Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести "Интервидение"
Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести следующее "Интервидение"