Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести "Интервидение"
17:43 15.01.2026
Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести "Интервидение"
Президент России Владимир Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести следующий музыкальный конкурс "Интервидение". РИА Новости, 15.01.2026
саудовская аравия
россия
москва
владимир путин
константин эрнст
shaman (ярослав дронов)
саудовская аравия, россия, москва, владимир путин, константин эрнст, shaman (ярослав дронов) , в мире
Саудовская Аравия, Россия, Москва, Владимир Путин, Константин Эрнст, SHAMAN (Ярослав Дронов) , В мире
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным желание Саудовское Аравии провести следующий музыкальный конкурс "Интервидение".
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
"Важно также, что Саудовская Аравия планирует принять международный музыкальный конкурс "Интервидение", возрождённый по инициативе нашей страны", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил РИА Новости, что Первый канал готов помочь Саудовской Аравии с организацией следующего международного музыкального конкурса "Интервидение".
Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Европой
Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Европой
