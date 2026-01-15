Рейтинг@Mail.ru
17:30 15.01.2026
Путин заявил о востребованности принципов устава ООН
Путин заявил о востребованности принципов устава ООН
россия, владимир путин, оон
Россия, Владимир Путин, ООН
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Императивы устава ООН и сейчас востребованы как никогда, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
В ходе церемонии глава государства напомнил, что 80 лет назад предыдущие поколения, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. Он добавил, что эти принципы были зафиксированы в Уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи.
"Императивы этого основополагающего документа, такие, как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, и сейчас востребованы как никогда", - сказал Путин, подчеркнув, что Россия выступает за укрепление ключевой центральной роли ООН в мировых делах.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россия выступает за укрепление центральной роли ООН в мире, заявил Путин
