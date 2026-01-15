Путин заявил о востребованности принципов устава ООН

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Императивы устава ООН и сейчас востребованы как никогда, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
В ходе церемонии глава государства напомнил, что 80 лет назад предыдущие поколения, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. Он добавил, что эти принципы были зафиксированы в Уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи.
"Императивы этого основополагающего документа, такие, как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, и сейчас востребованы как никогда", - сказал Путин, подчеркнув, что Россия выступает за укрепление ключевой центральной роли ООН в мировых делах.