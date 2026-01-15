Путин пообщался с зарубежными послами

Предыдущая церемония в Кремле проходила 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств. Тогда от традиционного предложения бокалов шампанского в Кремле отказались, объяснив тем, что к этому сейчас "не располагает" время.