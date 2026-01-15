https://ria.ru/20260115/putin-2068127824.html
Путин пообщался с зарубежными послами
Путин пообщался с зарубежными послами - РИА Новости, 15.01.2026
Путин пообщался с зарубежными послами
Президент России Владимир Путин пообщался с вновь прибывшими в Россию послами зарубежных стран за традиционным бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с вновь прибывшими в Россию послами зарубежных стран за традиционным бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости.
Путин
в четверг принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов.
Общение состоялось после завершения протокольной части мероприятия в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Предыдущая церемония в Кремле проходила 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств. Тогда от традиционного предложения бокалов шампанского в Кремле отказались, объяснив тем, что к этому сейчас "не располагает" время.