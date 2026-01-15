Путин: Россия настроена наращивать связи с Латинской Америкой

«

"Подчеркну, что со многими странами Латинской Америки в России давно сложились тесные и конструктивные взаимоотношения. Мы всегда относились к государствам данного региона с большим уважением, как к равным и самостоятельным партнерам. Это в полной мере касается представленных здесь стран – Колумбии, Перу, Уругвая. Считаем, что у нас имеются все возможности для качественного наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей, сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, образования и подготовки кадров", - сказал глава государства в ходе церемонии.