17:12 15.01.2026 (обновлено: 18:01 15.01.2026)
Путин назвал отношения с Египтом дружественными
в мире
египет
россия
ближний восток
владимир путин
в мире, египет, россия, ближний восток, владимир путин
В мире, Египет, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал дружественными отношения РФ с Египтом.
Глава государства в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов, в их числе был и новый посол Египта в России Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед.
"Россия настроена и далее укреплять отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Одну из ключевых ролей в этом регионе играет дружественный России Египет, отношения с которым выстраиваются на основе договора о всестороннем стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
Он отметил, что Россия и Египет реализуют масштабные совместные проекты, включая сооружение атомной станции "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.
В миреЕгипетРоссияБлижний ВостокВладимир Путин
 
 
