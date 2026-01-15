https://ria.ru/20260115/putin-2068120077.html
Путин: Москва продолжит добиваться целей, пока Киев не будет готов к миру
Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Киев не выразит готовность к урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
Путин: РФ продолжит достигать цели, пока Украина не будет готова к прочному миру