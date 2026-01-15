https://ria.ru/20260115/putin-2068118995.html
Путин прокомментировал отношения России и Пакистана
Путин прокомментировал отношения России и Пакистана - РИА Новости, 15.01.2026
Путин прокомментировал отношения России и Пакистана
Президент РФ Владимир Путин назвал взаимовыгодными отношения России с Пакистаном. РИА Новости, 15.01.2026
Путин прокомментировал отношения России и Пакистана
Путин назвал отношения России и Пакистана взаимовыгодными