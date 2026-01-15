Путин рассчитывает на восстановление отношений России и Южной Кореи

"К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея. А ведь раньше, придерживаясь прагматичных подходов, наши страны добивались, действительно, хороших результатов в области торговли и бизнеса. Мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой", - сказал глава государства в ходе церемонии.