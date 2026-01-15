https://ria.ru/20260115/putin-2068115447.html
Путин рассчитывает на восстановление отношений России и Южной Кореи
Путин рассчитывает на восстановление отношений России и Южной Кореи - РИА Новости, 15.01.2026
Путин рассчитывает на восстановление отношений России и Южной Кореи
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на восстановление отношений России и Республики Корея. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:57:00+03:00
2026-01-15T16:57:00+03:00
2026-01-15T17:10:00+03:00
россия
южная корея
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068102099_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_12febc938b421ca37424e1d7157a46c3.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068118995.html
россия
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068102099_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_7dba713ecf7516dc17d8d2a69ae9e461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, в мире, владимир путин
Россия, Южная Корея, В мире, Владимир Путин
Путин рассчитывает на восстановление отношений России и Южной Кореи
Путин рассчитывает на восстановление отношений России и Республики Корея
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на восстановление отношений России и Республики Корея.
Путин
в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея. А ведь раньше, придерживаясь прагматичных подходов, наши страны добивались, действительно, хороших результатов в области торговли и бизнеса. Мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой", - сказал глава государства в ходе церемонии.