Путин оценил отношения России с европейскими странами

"Диалог и контакты - отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть - сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам", - добавил глава государства.