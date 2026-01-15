Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил отношения России с европейскими странами - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 15.01.2026 (обновлено: 18:44 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/putin-2068115319.html
Путин оценил отношения России с европейскими странами
Путин оценил отношения России с европейскими странами - РИА Новости, 15.01.2026
Путин оценил отношения России с европейскими странами
Нынешнее состояние отношений России с Италией, Францией, Австрией и рядом стран Европы оставляет желать лучшего, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:57:00+03:00
2026-01-15T18:44:00+03:00
россия
италия
франция
владимир путин
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068153384_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccf5ac2cc8450e97561f02946aaefe58.jpg
https://ria.ru/20260115/evropa-2068117812.html
россия
италия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин об отношениях России со странами Европы
Путин об отношениях со странами Европы.
2026-01-15T16:57
true
PT1M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068153384_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ecf69d23c3d6bb51913e98246b10e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, франция, владимир путин, европа
Россия, Италия, Франция, Владимир Путин, Европа
Путин оценил отношения России с европейскими странами

Путин: отношения России с европейскими странами оставляет желать лучшего

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Нынешнее состояние отношений России с Италией, Францией, Австрией и рядом стран Европы оставляет желать лучшего, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"С каждым из представленных здесь европейских государств – Словенией, Францией, Чехией, Португалией, Норвегией, Швецией, Австрией, Швейцарией и Италией – наши отношения имеют глубокие исторические корни. Полны примеров обоюдно выгодного партнёрства и обогащающего друг друга культурного сотрудничества. Нынешнее состояние двусторонних связей упомянутых стран с Россией оставляет желать лучшего", - сказал Путин в ходе церемонии.
"Диалог и контакты - отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть - сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин выразил надежду на возвращение стран ЕС к конструктивному общению
17:01
 
РоссияИталияФранцияВладимир ПутинЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала