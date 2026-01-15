Путин оценил отношения России с европейскими странами

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Нынешнее состояние отношений России с Италией, Францией, Австрией и рядом стран Европы оставляет желать лучшего, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"С каждым из представленных здесь европейских государств – Словенией, Францией, Чехией, Португалией, Норвегией, Швецией, Австрией, Швейцарией и Италией – наши отношения имеют глубокие исторические корни. Полны примеров обоюдно выгодного партнёрства и обогащающего друг друга культурного сотрудничества. Нынешнее состояние двусторонних связей упомянутых стран с Россией оставляет желать лучшего", - сказал Путин в ходе церемонии.
"Диалог и контакты - отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть - сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам", - добавил глава государства.